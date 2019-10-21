У Швейцарії партія зелених показала найбільше зростання підтримки на виборах до парламенту. Вони набрали 13 відсотків голосів - удвічі більше, ніж чотири роки тому.

Усе через дискусію щодо зміни клімату - Швейцарія потерпає від нього найбільше, середні температури в країні зростають удвічі швидше, ніж в інших регіонах Європи. Найчисленнішою фракцією в парламенті Швейцарії залишається антиміграційна народна партія, другими - фінішували соціал-демократи.