У Швейцарії консерватори перемагають на виборах до парламенту [ Редактировать ]
У Швейцарії партія зелених показала найбільше зростання підтримки на виборах до парламенту. Вони набрали 13 відсотків голосів - удвічі більше, ніж чотири роки тому.
Усе через дискусію щодо зміни клімату - Швейцарія потерпає від нього найбільше, середні температури в країні зростають удвічі швидше, ніж в інших регіонах Європи. Найчисленнішою фракцією в парламенті Швейцарії залишається антиміграційна народна партія, другими - фінішували соціал-демократи.
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