Девушка узнала о беременности во время родов [ Редактировать ]
В Австралии девушка пришла на прием к врачу с жалобой на колики и узнала, что находится на 35 неделе. Уже через несколько часов родился мальчик по имени Флинн, сообщает comments.ua.
"Я очень взволнована и в шоке, но у меня есть большая поддержка. Это мое путешествие и мое решение", - рассказала девушка.
Также она отметила, что не заметила свое интересное положение, так как у нее почти не вырос живот, не было токсикоза и был регулярным менструальный цикл.
После рождения малыша австралийка рассказала о сыне новоиспеченному отцу, но тот принимать участие в воспитании ребенка отказался.
Ранее сообщалось, что в Турции родился мальчик без полового органа.
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