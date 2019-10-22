Париж готується до однієї з найважливіших культурних подій року. У Луврі покажуть виставку унікальних робіт Леонардо да Вінчі, присвячену п'ятисотій річниці від смерті митця. Експонати збирали кілька років. Докладніше - Анна Філь.

Поки що в цих залах порожньо. Але понад 200 тисяч квитків на виставку вже продано. Ажіотаж небувалий. Адже вперше в Луврі можна буде побачити 160 робіт Леонардо Да Вінчі. Збирали ці скарби - з миру по нитці.

"Роботи Да Вінчі розпорошені по всьому світу. Власникам часто складно з ними розлучитися. Але, на щастя, є чимало щедрих людей. Наприклад, Біл Гейтс і британська королева. Єлизавета Друга взагалі виділила найбільше експонатів для нашої виставки", - говорить Вінсент Дельєвен, куратор виставки.

У самому Луврі зберігають 5 картин генія - вони в центрі експозиції. Це, зокрема, легендарна "Джоконда" і "Прекрасна Фероньєра", яку зобразили на плакаті виставки. Та найбільший інтерес до знаменитої "Вітрувіанської людини". Зображення зберігається в спеціальному сейфі у Венеції. Щоб привезти ескіз до Парижа - організаторам довелося пройти кілька місяців судової тяганини.

"Усі дуже хочуть побачити "Вітрувіанську людину", це, мабуть, найвідоміша замальовка Да Вінчі. Її рідко показують, тож і вивезти її з Венеції було складно. Адже це лише аркуш паперу, і він ось-ось розсиплеться. У Франції цю роботу ми покажемо вперше", - говорить Вінсент Дельєвен, куратор відділу живопису.

За словами кураторів, мета виставки розкрити масштаб генія Відродження. Тому тут і його скульптури, і манускрипти, та головне - картини.

"Центральним у житті та творчості митця був живопис. Він дозволяв відтворити на полотні цілий світ. Тому Да Вінчі вважав його навіть вищим за науку. Це ми й хочемо показати відвідувачам", - говорить Луї Франк, куратор відділу образотворчого мистецтва.

Виставка відкриється цього четверга. А відвідати її можна буде аж до кінця лютого.