Дональд Трамп відмовився від зустрічі із лідерами G7 на власному курорті [ Редактировать ]
Американський президент відмовився від планів прийняти іноземних колег з Великої сімки на своєму курорті в Маямі. Які звинувачення змусили главу держави відступити? І де тепер проводитимуть саміт? Знає Дмитро Анопченко.
Більше як три кілометри мальовничої території в передмісті Маямі. 700 номерів, шість ресторанів, спакомплекс на 33 кімнати. Цей гольфклуб "Дорал" належить самому Трампові. І коли остаточно затвердили, що наступного року, у червні, засідання великої сімки прийматиме Америка, Дональд Трамп загорівся ідеєю розмістити колег-президентів і прем'єрів саме тут.
І хоча формально вибирав із кількох варіантів, та іншого місця просто не уявляв. Віддав команду готувати курорт до приїзду високих гостей. але тут втрутилися конгресмени-демократи.
"Трамп не соромиться своєї корупції. Він зловживає повноваженнями президента й порушує закон, спрямовуючи мільйони доларів американських та іноземних грошей на свої родинні підприємства, організовуючи важливу зустріч світових лідерів на своєму курорті".
Написала у своїй заяві конгресвумен від Флориди Лоіс Френкел, яка разом із двома іншими колегами терміново розробила законопроект, що забороняє виділяти хоча б цент бюджетних грошей на фінансування проведення G7, якщо це буде на курорті Трампа. В умовах підготовки до імпічменту нижня палата проголосувала б за це без вагань, і президентові довелося відступити, доки не пізно. Повідомивши про це і конгрес, і американців, як завжди, у "Твіттері".
"Я думав, що зробив дуже хороше для країни, запропонувавши для саміту курорт. заявляв, що готовий геть нічого за це не отримати. І радий був би, якби так можна було юридично оформити, аби державі це нічого не коштувало. Та, як зазвичай, ворожі ЗМІ та їхні партнери-демократи збожеволіли".
Обурення (і в пресі, і серед критиків президента) таке сильне, що керівникові адміністрації Трампа довелося проситися в ефір Fox News - щоб погамувати пристрасті.
"Президент був щиро здивований таким спротивом. Урешті-решт, знаєте, він досі асоціацією себе з готельним бізнесом. Він побачив можливість прийняти провідних лідерів світу і хотів зробити це на найвищому рівні, організувати найкращий візит, який тільки можна", - говорить Мік Малвейні, в.о. керівника апарату Білого дому.
Утім таке пояснення (що президент досі думає про державні справи як бізнесмен) ще більше роздратувало тих, хто його недолюблює. Будь-який запропонований варіант, будь-яке місце проведення саміту тепер критикуватимуть, бо бачитимуть у всьому персональну зацікавленість і корупцію. Тому Білий дім навіть розглядає можливість організувати американську зустріч G7 в офіційній резиденції глави держави Кемп-Девід. Там не буде затишно, місця мало, але вона хоча б державі належить...
А на курорті Трампа від сьогодні відновили бронювання номерів для всіх охочих. І телефони на рецепції просто розриваються: усі розпитують, скільки коштутє зупинитися там, де хотіли прийняти Меркель і Макрона. А це вкотре підтверджує тезу Дональда Трампа, що скандал - це теж реклама. І в бізнесі, і у великій політиці.
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