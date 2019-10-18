Большинство женщин всегда хотят видеть с собой настоящего мужчину, который сможет за нее постоять. Однако, часто происходит так, что рядом оказывается совсем не тот человек. Астрологи назвали три самых бесхарактерных знака зодиака среди мужчин.

Рыбы

Этот знак зодиака считается самым бесхарактерным. В случае, если жена не будет справляться с обязанностями или будет готовить "невкусную" еду - мужчина сразу же пойдет к маме.

Девы

Без согласия мамы или жены, мужчина не пойдет ни на один серьезный шаг. Ему нужна поддержка и забота, практически в таком же объеме, как и детям.

Водолей

Мужчины этого знаки зодиака практически всегда обращаются за помощью к маме. Они не любят принимать серьезных решений и практически всегда пытаются их избежать.

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