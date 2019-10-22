Правоохоронці з'ясовують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, у якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домогосподарства у селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було.

За штурвалом був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави без пасажирів. Тіло загиблого вже доставили в Лубни на судмедекспертизу. На місце трагедії прибули експерти, вони мають встановити обставини авіатрощі.