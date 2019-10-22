Пентагон збирається вивести військових із Афганістану [ Редактировать ]
США готують план виведення своїх військ з Афганістану. Про це, з посиланням на джерела у Пентагоні - повідомляє телекомпанія NBC.
За їхніми даними, в Мінобороні хочуть бути готовими, якщо наказ про виведення військового контингенту надійде так само раптово, як і в ситуації з Сирією. Зараз в Афганістані перебуває 12 тисяч американських солдатів.
по теме
США готують виведення військ із Афганістану
США готують план виведення своїх військ з Афганістану. Про це, з посиланням на джерела у Пентагоні - повідомляє телекомпанія NBC
Американці зруйнували власну базу на півночі Сирії
Американські військові повністю зруйнували свою колишню базу ВПС на півночі Сирії. Тим часом, інший покинутий військовий об'єкт США взяли під контроль сили Башара Асада
Тисячі біженців тікають з Сирії від війни
Турецька армія та сирійські і російські військові усе ближче наближаються одне до одного. Чи переросте бойова операція у масштабну війну?
Війська США залишать північ Сирії
У Білому Домі підтвердили виведення військ з півночі Сирії. Однак наголосили - про повернення всіх військ додому поки не йдеться
Демократи розкритикували Трампа за плани зустрічі лідерів Великої сімки на курорті
Американський президент відмовився від планів прийняти іноземних колег з Великої сімки на своєму курорті в Маямі. Які звинувачення змусили главу держави відступити?