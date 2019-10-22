Экстравагантная Ники Минаж выходит замуж за бывшего заключенного [ Редактировать ]
Ники Минаж / Фото: Real-rap.ru
Знаменитая артистка Ники Минаж выступила с заявлением. Артистка выходит замуж объявила о замужестве с бывшим узником Кеннетом Петти. Соответствующую публикацию артистка сделала в популярной социальной сети.
В своем Instagram Ники Минаж опубликовала видео, на котором показала кепки с надписями "невеста" и "жених" и назвалась фамилией Петти.
👰🏽🤵🏽😢🙏🏽🎀 Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19
Публикация от Barbie (@nickiminaj)
Раньше сообщалось о том, что Кардашьян взбудоражила фанатов в прозрачном корсете.
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