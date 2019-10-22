Знаменитая артистка Ники Минаж выступила с заявлением. Артистка выходит замуж объявила о замужестве с бывшим узником Кеннетом Петти. Соответствующую публикацию артистка сделала в популярной социальной сети.

В своем Instagram Ники Минаж опубликовала видео, на котором показала кепки с надписями "невеста" и "жених" и назвалась фамилией Петти.

Раньше сообщалось о том, что Кардашьян взбудоражила фанатов в прозрачном корсете.