В Telegram появился чат-бот "Индекс качества воздуха в Киеве". который может рассказать о уровне загрязнения воздуха в вашем районе.

Этот бот предназначен для мониторинга экологической ситуации. В нем можно уровень загрязнения воздуха в Киеве и пригороде.

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Чтобы проверить уровень загрязнения у себя в районе, нужно выбрать ваш район.