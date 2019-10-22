В Telegram появился бот загрязнения воздуха [ Редактировать ]
В Telegram появился чат-бот "Индекс качества воздуха в Киеве". который может рассказать о уровне загрязнения воздуха в вашем районе.
Этот бот предназначен для мониторинга экологической ситуации. В нем можно уровень загрязнения воздуха в Киеве и пригороде.
Чтобы проверить уровень загрязнения у себя в районе, нужно выбрать ваш район.
Ранее сообщалось о том, что глобальное потепление ожидается к 2050 году, а также глобальное потепление может принести неожиданную пользу.
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