Пенсионеры разбогатели на коробке из-под печенья [ Редактировать ]
В Великобритании пенсионеры ради шутки отправили коробку из-под печенья, которую нашли у себя в шкафу, на бесплатное мероприятие, где оценивают антиквариат, и разбогатели. Об этом пишет The Birmingham live.
Оказалось, что коробке уже 90 лет, она была от бисквитной фабрики Huntley&Palmers.
Находка была сделана в форме двухэтажного красного автобуса с пассажирами и водителем.
Эксперты оценили в коробку около 1,5 тысячи фунтов (48,1 тысячи гривен). Они объяснили, что боксы этой фирмы ценны своим дизайном. Женщина унаследовала упаковку от мамы, а она - от своего двоюродного брата, который ранее руководил магазином.
Ранее мы писали пенсионеры раскопали в огороде древний клад.
по теме
Сергій Каплін вимагає від податківців розблокувати виплати колективу "Сєвєродонецького Азоту"
Вже четвертий рік на одному з найбільших хімічних підприємств України не можуть вирішити проблему із зарахуванням єдиного соціального внеску
День людей похилого віку: "Опозиційна платформа - За життя" закликає забезпечити пенсіонерів гідними виплатами - Юрій Бойко
У Верховній Раді провели засідання комітету соцполітики - запросили лідерів усіх ветеранських організацій та профспілок
БК Parimatch: обзор действующих условий
Если вы хотите начать зарабатывать на спортивных ставках, то, в первую очередь, необходимо найти надежную и с выгодными условиями букмекерскую контору
Субсидии в Украине: условия получения выплат ужесточили
Размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии изменили
Субсидии в Украине: жители страны стали получать больше выплат
Украинцы получили больше субсидий, чем за аналогичный период 2018 года