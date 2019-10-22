Коробка была сделана 90 лет назад/ Фото: independent.co.uk/life-style

В Великобритании пенсионеры ради шутки отправили коробку из-под печенья, которую нашли у себя в шкафу, на бесплатное мероприятие, где оценивают антиквариат, и разбогатели. Об этом пишет The Birmingham live.

Оказалось, что коробке уже 90 лет, она была от бисквитной фабрики Huntley&Palmers.

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Находка была сделана в форме двухэтажного красного автобуса с пассажирами и водителем.

Эксперты оценили в коробку около 1,5 тысячи фунтов (48,1 тысячи гривен). Они объяснили, что боксы этой фирмы ценны своим дизайном. Женщина унаследовала упаковку от мамы, а она - от своего двоюродного брата, который ранее руководил магазином.

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