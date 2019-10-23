Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу в Японии. Глава государства переговорил с председателем парламентской ассоциации дружбы "Япония - Украина" Эйсуке Мори и членами ассоциации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", - отметил Владимир Зеленский.

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Стороны также обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", - подчеркнул глава государства.

Важной частью переговоров стал обмен опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций. Президент Украины отметил эффективность деятельности украинского-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.