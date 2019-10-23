Мы высоко ценим помощь Японии - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу в Японии. Глава государства переговорил с председателем парламентской ассоциации дружбы "Япония - Украина" Эйсуке Мори и членами ассоциации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", - отметил Владимир Зеленский.
Стороны также обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества.
"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", - подчеркнул глава государства.
Важной частью переговоров стал обмен опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций. Президент Украины отметил эффективность деятельности украинского-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
по теме
"Слуг народа" планируют проверить на полиграфе
Офис президента требует пройти проверку на полиграфе некоторых "слуг народа"
Украина и Бразилия будут сотрудничать в космической области
Зеленский провел встречу с президентом Бразилии
В СМИ "просочилась" информация о встрече Зеленского и Штайнмайера
Зеленский проведет встречу с президентом Германии
Елена Зеленская восхитила нарядом в Японии (фото)
Зеленская с супругом посетили Японию
Украина может получить "безвиз" с Японией
Зеленский посетил Японию с официальным визитом