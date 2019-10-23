Ведущая популярной российской программы "Жить здорово!" Елена Малышева попала в больницу. Об этом сообщила сама Малышева в Instagram.

Читайте также Актриса из сериала "Друзья" попала в жуткое ДТП

Отмечается, что у ведущей гипертонический криз. По словам Малышевой, у нее резко подскочило давление до 200 на 130 миллиметров ртутного столба.

Главный врач больницы, в которую госпитализировали Малышеву, - ее родной брат.

Ранее сообщалось, что экс-президента США экстренно госпитализировали.