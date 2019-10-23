Елену Малышеву экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Ведущая популярной российской программы "Жить здорово!" Елена Малышева попала в больницу. Об этом сообщила сама Малышева в Instagram.
Отмечается, что у ведущей гипертонический криз. По словам Малышевой, у нее резко подскочило давление до 200 на 130 миллиметров ртутного столба.
Главный врач больницы, в которую госпитализировали Малышеву, - ее родной брат.
Ранее сообщалось, что экс-президента США экстренно госпитализировали.
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