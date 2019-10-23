У Києві вибухнула граната: загинули люди [ Редактировать ]
Необережне поводження зі зброєю - поліція розглядає як основну версію вибуху гранати у середмісті столиці.
Інцидент трапився напередодні ввечері. Загинули дві людини. За даними ЗМІ, один із них - ветеран АТО Віктор Дегтярьов за позивним "Сенсей", другий - охоронець офісу на вулиці Пушкінській Михайло Микитин. Також постраждала дівчина-перехожа.
Як розповідають очевидці: чоловіки сиділи на сходах біля будівлі, один - тримав в руках гранату, яка й здетонувала. Правоохоронці досліджують відео з камер спостереження на місці події. Знайдено рештки боєприпасу, - повідомили у Нацполіції.
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