Необережне поводження зі зброєю - поліція розглядає як основну версію вибуху гранати у середмісті столиці.

Інцидент трапився напередодні ввечері. Загинули дві людини. За даними ЗМІ, один із них - ветеран АТО Віктор Дегтярьов за позивним "Сенсей", другий - охоронець офісу на вулиці Пушкінській Михайло Микитин. Також постраждала дівчина-перехожа.

Як розповідають очевидці: чоловіки сиділи на сходах біля будівлі, один - тримав в руках гранату, яка й здетонувала. Правоохоронці досліджують відео з камер спостереження на місці події. Знайдено рештки боєприпасу, - повідомили у Нацполіції.