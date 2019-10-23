Первое воздушное такси в мире взлетело (видео) [ Редактировать ]
Воздушное такси Lilium успешно завершило летные испытания. Об этом они сообщили на своем канале YouTube.
Пятиместный летающий автомобиль вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам и разогнать транспорт до 100 км/ч.
По словам Lilium, переход от вертикального взлета к прямому полету является "одной из самых больших проблем аэрокосмической отрасли".
Самолет Lilium, безусловно, выделяется среди нынешнего поколения стартапов "летающих автомобилей": кабина в форме яйца для размещения 5 человек, взгроможденная на шасси с парой поворотных крыльев.
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