Воздушное такси Lilium успешно завершило летные испытания. Об этом они сообщили на своем канале YouTube.

Пятиместный летающий автомобиль вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам и разогнать транспорт до 100 км/ч.

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По словам Lilium, переход от вертикального взлета к прямому полету является "одной из самых больших проблем аэрокосмической отрасли".

Самолет Lilium, безусловно, выделяется среди нынешнего поколения стартапов "летающих автомобилей": кабина в форме яйца для размещения 5 человек, взгроможденная на шасси с парой поворотных крыльев.