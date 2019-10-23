Ветка метро в Киеве резко остановилась [ Редактировать ]
В Киевском метрополитене произошло ЧП. Известно, что из-за технической неисправности поезда на станции метро "Кловская" остановилось движение на одной из линий метро. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
Внимание! Зеленая линия. На станции "Кловская" техническая неисправность поезда. Стоим. Специалисты на месте. О возобновлении движения сразу сообщим - говорится в сообщении.
Как отметили в сообщении, неисправный поезд отправили в депо.
Раньше сообщалось о том, что мужчина упал на рельсы в метро. А также в Киеве запустят "Полярный экспресс".
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