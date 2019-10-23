Под Запорожьем пенсионерку загрызла стая бродячих собак [ Редактировать ]
В Запорожской области умерла пожилая женщина, по предварительной информации, на нее напала стая бродячих собак, сообщает "Униан".
Известно, что тело женщину в бессознательном состоянии нашли жители села Семеновка. Как выяснилось, она 1948 года рождения.
На ее теле люди обнаружили многочисленные рваные раны - на конечностях, животе и голове. В больнице пострадавшая скончалась.
По факту гибели женщины открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). В полиции полагают, что женщина стала жертвой нападения бродячих собак.
Ранее сообщалось, что под Полтавой трагически погибли трое мужчин.
по теме
Мужчина выстрелил в таксиста из-за трех гривен
Мужчина вызвал такси и выстрелил в водителя
Во время игры со сверстниками трагически умер ребенок
Под Черновцами во время игры со сверстниками умер 14-летний парень
В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре
В Кривом Роге прохожие обнаружили труп мужчины
Под Киевом полицейский пес обнаружил шокирующую находку
Под Киевом в ходе обыска полицейский пес обнаружил партию наркотиков
Трагедия под Николаевом: в ДТП погибли руководители полиции (фото)
В Николаевской области на трассе Херсон - Николаев произошло смертельное ДТП