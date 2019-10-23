В Запорожской области умерла пожилая женщина, по предварительной информации, на нее напала стая бродячих собак, сообщает "Униан".

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Известно, что тело женщину в бессознательном состоянии нашли жители села Семеновка. Как выяснилось, она 1948 года рождения.

На ее теле люди обнаружили многочисленные рваные раны - на конечностях, животе и голове. В больнице пострадавшая скончалась.

По факту гибели женщины открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). В полиции полагают, что женщина стала жертвой нападения бродячих собак.

Ранее сообщалось, что под Полтавой трагически погибли трое мужчин.