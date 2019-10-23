В Киеве метро продлит работу на час [ Редактировать ]
В ночь с 24 на 25 октября, в Киеве работа метро будет продлена на час. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Отмечается, что в в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания), (начало в 22:00), возможны изменения в графике работы киевского метрополитена.
В Киеве в ночь с 24 на 25 октября будет на час продлена работа метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Так, до начала и после окончания футбола возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Ранее сообщалось, что в Киеве запустят "Полярный экспресс".
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