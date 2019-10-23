Где дешево отдохнуть в ноябре [ Редактировать ]
Где отдохнуть в ноября / Фото: kirillovka.ks.ua
Эксперты выяснили, где туристы путешествовали дешевле всего. Об этом они сообщили на сайте Aviasales.
- 23% назвали Чехию. "В первой половине декабря я отмечала день рождения в Праге. Мне показалось, что так дешево я его никогда не праздновала", - рассказала путешественница.
- 17% голосовали за Венгрию. Перелет и цены на еду умеренные.
- 15% туристов назвали самым бюджетным направлением Сербию.
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- 14% путешественников провели свой самый недорогой отпуск в Испании.
- 10% респондентов проголосовали за Вьетнам.
- Грузию выбрали 9% опрошенных.
- 7% остались довольны стоимостью отдыха в Португалии.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.
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