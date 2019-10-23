В четверг, 24 октября, на территории Украины будут неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Так, отмечается, что в четверг ночью и утром будет туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Кроме того, в большинстве западных, северных будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также пожарная опасность сохранится в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесский областях.

Ранее сообщалось, что Киев "накрыло" густым туманом.