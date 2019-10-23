Юрий Бойко: принимать закон об открытии рынка земли без референдума - это преступление перед собственным народом [ Редактировать ]
Принимать закон об открытии рынка земли без референдума – это преступление перед собственным народом. Об этом Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время встречи с аграриями, работающими в фермерском хозяйстве на Житомирщине, в среду, 23 октября.
"У нас есть абсолютно четкое понимание, если планируется законопроект о рынке земли, то, прежде всего, необходимо, чтобы он был отработан не с Всемирным банком, не с международными финансовыми спекулянтами, а с украинскими фермерами. Не кулуарно, как это произошло 18 октября на заседании Аграрного комитета. Понимая, что собираются приехать люди из регионов, что другие фракции против, они перенесли заседание комитета с 14:30 на 8:30 утра, чтобы собрать только своих представителей (народные депутаты от фракции "Слуга народа", – ред.). Когда начался скандал, когда остальные фракции ополчились против этого законопроекта, и стало понятно, что сейчас будет заблокирована Рада, а из регионов уже ехали люди в Киев, чтобы взять в кольцо эту Раду и не выпускать депутатов, которые планировали принимать этот закон, то они испугались и перенесли заседание комитета на неопределенный срок", – рассказал Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что только после решения, принятого на общенациональном референдуме, можно открывать рынок земли.
"Земля – это последнее, что осталось у людей. И без референдума принимать решение об открытии рынка земли – это преступление перед собственным народом. Есть примеры, как такие законопроекты принимались в других странах. Есть хорошие примеры, есть – плохие, но люди должны понимать, что принимает парламент. Есть законопроект авторства нашей партии, зарегистрированный в Верховной Раде, которым запрещается снятие моратория на куплю-продажу земли без установления результатов общенационального референдума. И мы будем настаивать, чтобы он был рассмотрен. Мы не позволим этим комедийным актерам во власти принимать решения в угоду транснациональным корпорациям, а не украинскому народу. У нас будет жесткая борьба за украинскую землю, готовьтесь все, чтобы ее отстаивать, потому что иначе останемся без земли", – подчеркнул Юрий Бойко.
по теме
Земельна реформа та опалювальний сезон: Юрій Бойко підвів підсумки політичного тижня в Україні
У п'ятницю, 18 жовтня, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко підбив підсумки політичного тижня
Юрий Бойко: чтобы прекратить спекуляции вокруг разведения войск, депутаты и граждане Украины должны знать, как это происходит
В среду, 16 октября, вокруг разведения войск в районе Петровского и Золотого, которое должно было начаться еще 7 октября, существует очень много спекуляций, что может навредить мирному процессу
Виконання Мінських угод - єдиний шлях до миру на Донбасі - Юрій Бойко
У політичній партії "Опозиційна платформа - За життя" неодноразово заявляли, що підтримають будь-яку формулу, яка призведе до миру, припинення вогню та загибелі людей
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про столицю України
Документ передбачає розділення повноважень та розмежування посад Київського міського голови та очільника КМДА - що це може дати киянам та гостям столиці?
Ринок землі: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає провести всенародний референдум - Юрій Бойко
Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко впевнений, зміни треба вводити поступово, аби це не вбило український аграрний сектор