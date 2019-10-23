Похищение ребенка в Киеве: что стало мотивом [ Редактировать ]
В поселке Коцюбинское Киевской области женщина похитила младенца. Мотивом для этого стало то, что женщина сама не может иметь детей. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации "Служба розыска детей".
"Она призналась, что действительно умышленно похитила ребенка и привезла его домой. Планировала воспитывать, как собственного, и обмануть мужа, который временно в другой стране, что это их ребенок. На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы найти ребенка полиции понадобилось пять часов. Похитительница задержана.
Ранее сообщалось, что по ошибке врачей в Одессе умерла 11-летняя девочка, а также под Львовом трое детей отравились угарным газом.
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