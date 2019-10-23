У Львові 16 студентів одного з училищ отруїлися перцевим газом. Половина зараз у лікарні. Їхній стан стабільний. Хто і чому розпилив небезпечну речовину, дізнавалися наші кореспонденти.

У Львівську міську дитячу клінічну лікарню доправили 16 вихованців Ставропігійського училища. Наймолодшій дівчині - 14 років. У всіх однакові симптоми.

"У всіх підлітків були ознаки гострого отруєння інгаляційним середником. Як вдалося вияснити, це отруєння виникло як внаслідок розпилення перцевого газу. У всіх були скарги на загальну слабість, нудоту, першіння в горлі. І сльозоточивість", - повідомив Роман Герега, заступник головного лікаря з медчастини Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Перцевий газ у гуртожитку розпилила 17-річна студентка. Дівчина переконує, те що це балончик із газом - просто не знала. Подумала, що то парфуми. То ж і пирснула.

"У мене хлопець взяв зарядне, каже "я тобі принесу". Чотири дні він не приносив, я зайшла до нього в кімнату, спиталася хлопців, свідки, бачили всі. Я взяла його сумку, відкрила, побачила його зарядне. Своє не бачила. Побачила це - не знаю, не прочитала, не встигла прочитати. Вікна були відкриті. Я пшикнула просто у вікно", - розповідає Оксана, студентка Ставропігійського училища.

Перцевим газом отруїлися студенти, котрі знаходилися в кімнатах на вищих поверхах. Сама ж дівчина не постраждала. Приміщення навчального закладу - провітрюють.

"В учня я розпитала про те, чому у нього знаходився цей газовий балончик. Він розповів, що це для самозахисту. На жаль, діти є недосвідчені і не завжди вони контролюють свої дії і передбачають наслідки своїх дій", - зазначила Ірина Бурак, директор Ставропігійського вищого професійного училища.

У поліції нині перевіряють усі деталі інциденту, а також - де студент міг взяти балончик з газом. До того ж, не зрозуміло, чому дівчина використала перцевий балончик на третьому поверсі, а отруїлися вихованці на 4 та 5 поверхах.

Тим часом, медики заспокоюють - здоров'ю дітей нічого не загрожує. Їхній стан середньої важкості із позитивною динамікою. Тож частину вихованців уже завтра випишуть із лікарні.