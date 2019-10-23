В Україні завершується підготовка до опалювального сезону - Кабмін [ Редактировать ]
Опалювальному сезону в Україні нічого не загрожує. У цьому сьогодні запевнив прем'єр Олексій Гончарук. Каже, запасів газу достатньо.
Нагадаємо, у дванадцяти областях України комунальники вже почали підготовку опалювальних систем. А в столиці до тепла підключили об'єкти соціальної сфери.
"У нас в наших запасах газу достатньо для того, аби забезпечити опалення. Але з особливостей роботи фактично треба буде інакше експлуатувати газотранспортну систему. Там у невеличких міст може бути якась тимчасова проблема, але ми про них наперед знаємо, наперед думаємо, ніяких позаштатних історій не буде", - запевнив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
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