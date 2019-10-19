25 октября к Земле приблизится астероид, размеры которого составляют около километра. Об этом сообщают в в Центре исследования околоземных объектов NASA.

Небесное тело 162082 относится к группе Аполлонов, в которой известно более пяти тысяч объектов.

Но в NASA сообщили, что астероид не несет никакой угрозы для Земли. От нас он будет находится в расстоянии равном 16 расстояниям до Луны.

Ранее сообщалось о том, что в космосе состоялась первая женская прогулка, а также на спутнике Сатурна найдены новые признаки жизни.