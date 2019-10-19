25 октября Земле грозит серьезная опасность [ Редактировать ]
25 октября к Земле приблизится астероид, размеры которого составляют около километра. Об этом сообщают в в Центре исследования околоземных объектов NASA.
Небесное тело 162082 относится к группе Аполлонов, в которой известно более пяти тысяч объектов.
Но в NASA сообщили, что астероид не несет никакой угрозы для Земли. От нас он будет находится в расстоянии равном 16 расстояниям до Луны.
Ранее сообщалось о том, что в космосе состоялась первая женская прогулка, а также на спутнике Сатурна найдены новые признаки жизни.
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