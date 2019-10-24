Глава Офиса президента Андрей Богдан провел важную встречу с послами стран "Большой семерки". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Разговор был об экономической реформе, сотрудничестве с международными партнерами, финансовыми организациями и судебной реформе в Украине", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что озвучили приоритеты и дальнейшие шаги по инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также то, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" будут рассмотрены на следующей неделе.

"Особое внимание уделили переговорам с Международным валютным фондом, реформированию банковского сектора и возврату средств обанкротившихся банков" , - отметили в Офисе президента.

Раньше сообщалось о том, что Богдан принял участие во встрече Зеленского с аграриями. А также Украина "прорвалась" на мировой арене.