Аварія у Дрогобичі: мешканці будинку не отримали обіцяних компенсацій на нове житло [ Редактировать ]
Мешканці будинку, який обвалився в Дрогобичі, досі не отримали компенсацій за свої помешкання. Людям доводиться з власної кишені винаймати житло або жити в родичів. Тим часом експерти назвали головну причину руйнування будівлі. Хто винен у трагедії - дізнавалася Христина Гашенко.
Дрогобич. 28 серпня. Тієї ночі обвалився один із під'їздів житлового будинку. Загинуло 8 мешканців, серед них дитина. Ще сімох людей із різними травмами госпіталізували. Лише через два місяці в міськраді офіційно назвали причини трагедії. Головна - руйнування опорної стіни підвалу. А все через помилки будівельників під час зведення чотирьохповерхівки ще 60 років тому.
"У першу чергу, це те, що кладка у підвалі, яка не бетонна, ця середня стіна, яка обвалилася, - вона була не бетонна, вона була зроблена з цегли, яка не відповідала вимогам будівельних робіт в підвалі", - повідомив Микола Летнянчин, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Дрогобицької міськради.
Окрім того, експерти говорять про неналежну гідроізоляцію, пише експерт. Саме тому цегла не витримала навантаження.
"Експерт брав на аналіз цеглу з підвалу і проводив експертні дії з цією цеглою. Так вона виявилася непридатною, або вона втратила свої несучі властивості і це стало причиною", - зазначив Микола Летнянчин, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Дрогобицької міськради.
Мешканці будинку, родичі яких загинули під завалами, підтверджують: у підвалі й справді було волого, вода не сходила.
"Все підмивало водою, стічними трубами, які у нас йшли в підвалі. В підвалі завжди мокро, завжди болото - можна було вдівати чоботи і ходити по тому. Сипалася цегла, все сипалося, не було ні стяжок, нічого. Фундамент - просто суцільне багно", - стверджує Оксана Мачишин, дочка мешканки будинку.
Тим часом, мешканці будинку досі не отримали обіцяних компенсацій на нове житло. Раніше міський голова Дрогобича декларував: до кінця жовтня виплатити за втрачені квартири по 16 тисяч за квадратний метр. Утім, досі немає ані грошей, ані квартир, - каже Оксана Терлецька. Жінка з дітьми дивом урятувалася. Нині пересувається лише на візку. У неї травма хребта. Скільки ще лікуватися - медики не прогнозують.
"Мені важно, щоб хоч на половину продовжувати життя, як я жила. Я мала дах над головою, я ходила, я мала дітей, до школи водила, я жила повноцінним життям, зараз я не маю нічого", - бідкається Оксана Терлецька, мешканка аварійного будинку.
Замість обіцяних 16 тисяч гривень, із держбюджету потерпілим заплатять майже 12. Люди кажуть - цього не достатньо.
"Якщо у мене 42 кв м. То виходить 18 тисяч доларів. Я не куплю квартиру з автономним опаленням з ремонтом. Розумієте, я зайду в стару квартиру, може новобудова, але однокімнатна. Мені, розумієте, знову туди треба буде вкладати гроші, я зараз не маю грошей", - говорить Мицан Тетяна, мешканка аварійного будинку.
Чи компенсують людям кошти за втрачене майно - наразі ніхто не каже.
Коли і скільки грошей отримують мешканці зруйнованого будинку на нове житло - невідомо. Міський голова коментувати відмовився.
Будинок офіційно визнали аварійним. Тепер його мають демонтувати. Окрім того експерти мають встановити, чи могло до трагедії призвести перепланування приміщення першого поверху.
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