В четверг, 24 октября, Луна будет пребывать в знаке Дева. Этот период будет благоприятно складываться для многих знаков зодиака. Особенно - для Стрельцов, Козерогов и Овнов. Также это время будет хорошим для любой работы, требующей кропотливости.

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Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

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