Які новинки показали на автосалоні в Токіо? Навіщо американські науковці навчили пацюків керувати автомобілями? І де відбувається міжнародний зліт паяців? Про це та інше - у нашому огляді.

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Негода у Франції. Щонайменше троє людей стали жертвами повеней на півдні країни. До підтоплень призвели аномальні зливи: напередодні там випала двомісячна норма опадів. Річки вийшли з берегів, під водою опинилися дороги й автомобілі. Близько тисячі людей довелося переселити в тимчасові притулки. У регіони лиха відрядили дві тисячі рятувальників. Стихія вирувала також в Іспанії та Італії. Згинуло троє людей.

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Лісові пожежі охопили північну Каліфорнію. Палають близько 4 тисяч гектарів зелених насаджень. Вогонь шириться швидко через сильний вітер - його швидкість понад 120 кілометрів за годину. За словами пожежників, за таких умов кожні три секунди вигорає територія площею з футбольне поле. Найбільше загоряння - в окрузі Сонома - центрі виноробства у штаті. Майже 2 тисячі тамтешніх жителів довелося евакуювати.

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Штат Колорадо засипало снігом. Хурделиця почалася вночі й не вщухала до ранку. У деяких районах товщина покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура опустилася до - 6 градусів. Вранці синоптики порадили водіям не послуговуватися приватним транспортом. Адже дороги не встигали розчистити від заметів, а подекуди шляхи вкрилися кригою.

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Google анонсував "квантовий" прорив у виробництві комп'ютерної техніки. Компанія розробила найновітніший процесор "Сикамор". Й офіційно підтвердила: він здатний за 200 секунд виконати операції, на які найпотужнішим комп'ютерам знадобиться 10 тисяч років. Принципова відмінність - новинка оперує якісно іншими фрагментами даних. Тим не менш, процесор поки що може виконати лише одне обчислення. Тож практичні задачі квантові комп'ютери вирішуватимуть ще не скоро.

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Найновітніші розробки флагманів автомобілебудування показали в Токіо. Найбільший інтерес викликали новинки серед електрокарів і машин з водневими двигунами. Їх показали одразу кілька концернів. Попит на машини підігріває світове занепокоєння швидкими кліматичними змінами. Приміром, Японія до "Олімпійських ігор 2020" планує закупити 100 водневих автобусів, а також удосконалити заправну мережу для такого транспорту.

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Щури за кермом. Американські науковці навчили пацюків кататися на крихітних автомобілях. І з'ясували: це допомагає тваринам розслабитися. І чим складнішим маршрутом їхали піддослідні, тим менше гормонів стресу виробляв їхній організм. На думку вчених, таке відкриття у майбутньому допоможе лікувати психічні розлади в людей. Зокрема, шизофренію та депресію.

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Майбутнє під сумнівом. Інсталяцію з 300 тисяч пластикових пляшок створив індійський митець Хуссейн Сагар. На озері в місті Гайдарабад виклав із непотребу величезний знак питання. Каже, хоче щоб люди замислилися над тим, як багато пластику викидають. В Індії це одна з найгостріших проблем. Країна входить до двадцятки світових лідерів за обсягом пластикових відходів.

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Столиця сміху. У Мехіко розпочався міжнародний з'їзд професійних паяців. Прибули пів тисячі артистів із 14 країн світу. Відкривали зібрання парадом циркачів - щоб розважити публіку. Далі - у програмі серйозні заходи. Обмін досвідом, семінари, майстеркласи, закупи костюмів і гриму. Таку подію щороку влаштовують лише в мексиканській столиці. Адже в місті офіційно зареєстровані 10 тисяч клоунів - по одному на 900 жителів. Цей показник - один із найвищих у світі.