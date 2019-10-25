Істотного забруднення повітря на території України не зафіксовано - ДСНС [ Редактировать ]
Істотного забруднення повітря на території України не зафіксовано, - повідомили в Держслужбі надзвичайних ситуацій.
Там запевняють - перевищень концентрації CO2 в повітрі немає. Тож панікувати через густий туман, який останніми днями оповив столицю та інші міста не варто. Раніше в КМДА заявили, що повітря в Києві на 90% забруднюють автомобілі, бо надто вже завантажений трафік. Синоптики, своєю чергою, повідомляють: тумани припиняться наступного тижня, коли настане похолодання.
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