Зловживав алкоголем та важкою їжею. Грецькі науковці з'ясували, від чого помер Олександр Македонський. Вони проаналізували записи стародавніх істориків про те, на що хворів великий полководець і завойовник - зокрема, останні дні його життя.

Вчені впевнені, саме пиятика та нездорова їжа й призвели до захворювання підшлункової залози, внаслідок чого Македонський дістав зараження крові й помер. Раніше серед причин смерті Олександра Великого називали малярію, пневмонію та навіть депресію.