Грецькі науковці з'ясували причину смерті Олександра Македонського [ Редактировать ]
Зловживав алкоголем та важкою їжею. Грецькі науковці з'ясували, від чого помер Олександр Македонський. Вони проаналізували записи стародавніх істориків про те, на що хворів великий полководець і завойовник - зокрема, останні дні його життя.
Вчені впевнені, саме пиятика та нездорова їжа й призвели до захворювання підшлункової залози, внаслідок чого Македонський дістав зараження крові й помер. Раніше серед причин смерті Олександра Великого називали малярію, пневмонію та навіть депресію.
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