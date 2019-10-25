Каліфорнію охопила масштабна пожежа [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в Каліфорнії. Зайнялося через несправність електропори в одному з округів. Через суху погоду та сильний вітер вогонь стрімко поширився.
Вже вигоріло понад 4 тисячі гектарів лісу. Без електрики близько півмільйона людей. Евакуйовують жителів прилеглих районів. До гасіння пожежі залучили півтисячі вогнеборців, задіяно також літаки та бульдозери.
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