Масштабна пожежа в Каліфорнії. Зайнялося через несправність електропори в одному з округів. Через суху погоду та сильний вітер вогонь стрімко поширився.

Вже вигоріло понад 4 тисячі гектарів лісу. Без електрики близько півмільйона людей. Евакуйовують жителів прилеглих районів. До гасіння пожежі залучили півтисячі вогнеборців, задіяно також літаки та бульдозери.