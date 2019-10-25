В пятницу, 25 октября, в Украине в оборот вводят банкноту нового номинала в тысячу гривен. Об этом сообщает Нацбан.

Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривень заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал.

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Размер новой банкноты составляет 75×160 мм.

Основной цвет - голубой.

По дизайну она похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20, 100 и 500 гривень.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України".

Раньше сообщалось о том, как распознать фальшивые доллары. А также, как отличить подделку номиналом в $100 от оригинала.