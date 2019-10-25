Уночі на Троєщині вибухнула граната. Минулося без постраждалих - повідомляють в поліції. Там розпочали кримінальне провадження. Здетонувало близько першої ночі на території ринку. Руйнівна хвиля пошкодила фасади кількох торговельних павільйонів. На місці знайшли рештки гранати "Ф-1".

Оперативники переглянули відео з камер спостереження і встановили: боєприпас жбурнув невідомий, який проходив повз кіоски. Чоловік одразу втік. Нагадаю, на початку тижня в середмісті столиці від вибуху гранати загинули два чоловіки - серед них колишній АТОвець.