На ринку Троєщини вибухнула граната [ Редактировать ]
Уночі на Троєщині вибухнула граната. Минулося без постраждалих - повідомляють в поліції. Там розпочали кримінальне провадження. Здетонувало близько першої ночі на території ринку. Руйнівна хвиля пошкодила фасади кількох торговельних павільйонів. На місці знайшли рештки гранати "Ф-1".
Оперативники переглянули відео з камер спостереження і встановили: боєприпас жбурнув невідомий, який проходив повз кіоски. Чоловік одразу втік. Нагадаю, на початку тижня в середмісті столиці від вибуху гранати загинули два чоловіки - серед них колишній АТОвець.
по теме
На навчальному полігоні Одеси вибухнув снаряд
Троє курсантів поранені внаслідок вибуху на навчальному полігоні одеської військової академії. Про це повідомляє місцеве видання "Думська"
У Запоріжжі підірвали банкомат
Інцидент стався в одному із промислових районів міста. За неофіційною інформацією, зловмисників було двоє
На Рівненщині стався вибух на хімічному заводі
Вибух на хімічному підприємстві на Рівненщині. Інцидент стався напередодні ввечері у селищі Клевань. Рвонуло на заводі, що виготовляє фарби та лаки
У Хусті троє дітей постраждали від вибуху невідомого пристрою
Школярі знайшли його на cмітнику, приєднали до предмету батарейки, після чого той здетонував у них в руках
На Сумщині від вибуху гранати загинув чоловік
Трагедія сталася у Конотопському районі. За інформацією правоохоронців, 39-річний місцевий житель залишив на тривалий час своє авто біля гаража незачиненим