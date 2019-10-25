Крупная японская корпорация Toyota презентовала концепт электронной летающей метлы. Об этом сообщают Comments.ua.

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Такой вариант метлы стал настоящей находкой и вызвал особый интерес у публики. Отмечается, что электронная метла смоделирована на основе метел, которые использовали для своих полетов ведьмы.

Разработчики уверяют, что такая метла будет еще больше объединять автомобиль и его владельца.

Примечательно, что у электронной метлы есть всего одно маленькое колесо.

Ранее сообщалось, что первое воздушное такси в мире взлетело.