Под Черниговом полицейский устроил жуткую аварию [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, в Нежине (Черниговская область) произошло ДТП с участием сотрудника полиции, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По данным полиции, происшествие произошло на перекрестке улиц Синяковская и Независимости. Правоохранитель, находясь за рулем Volkswagen Jetta, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2110, за рулем которого находилась местная жительница.
В результате столкновения автомобилей пострадали правоохранитель, водитель ВАЗ-2110 и ее муж, который находился в салоне. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения.
Отмечается, что по факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, то есть нарушение правил дорожного движения. У сотрудника полиции была взята кровь для анализов, сейчас идет исследование.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП, а также под Ривне автобус с детьми влетел в грузовик.
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