Релігійний конфлікт на Рівненщині. Селяни не можуть поділити єдиний храм у селі. Суперечки між прихильниками різних конфесій точаться вже понад 8 місяців. Хто і навіщо спровокував нове протистояння - про це у нашому матеріалі.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці, що у Будеражі, зачинена ще з весни. У травні у селі виник конфлікт і храм опечатали. На це погодились і парафіяни Української Православної Церкви, і представники Православної Церкви України. Відтоді служби правили на церковному подвір'ї або в хатині поблизу святині, але у храм ніхто не заходив.

"Ми так само молилися тут біля церкви 7 місяців. Ми опечатали церкву. 11 травня вони хотіли захопити. Вони ламали забори, але ми їм не дали, щоб вони зайшли в храм. І ми прийняли рішення, що ми будемо чекати суду і опечатали церкву згідно нашої і їхньої сторони. Але вони цього рішення не дотрималися, вони сьогодні зранку зламали - видно навіть по дверях - що двері зламані", - обурена Ірина, жителька села Будераж.

Зламали металеві двері у пам'ятці архітектури. Там ще удосвіта провели службу представники православної церкви України. Після богослужіння з десяток людей зачинилися у святині. Блокувальники пояснили: храм тепер належить ПЦУ. На це в них є офіційні документи. Вірян Української Православної Церкви всередину не пускають.

"Представники якоїсь невідомої організації - молодики на чолі з колишнім головою райдержадмністрації Кондрачук - поламали двері у храмі і захопили храм. Ми хочемо, щоб всі покинули храм, храм закрити і так як було і раніше - до рішення суду віддати ключі від храму для голови районної адміністрації", - наголосив Віктор Земляний, керівник відділу з питань міжконфесійного врегулювання при Рівненській єпархії УПЦ.

Зчинилося міжконфесійне протистояння. В конфлікт втрутилися правоохоронці.

"Я вас на милість прошу. Ми стоянням нічого не вирішимо. - Ми готові. Буде суд - дочекаємося його рішення. - Давайте так, ну не треба робити бучу".

Церковні чвари у селі тривають ще з лютого. Тоді відбулися збори територіальної громади, парафію УПЦ зняли з реєстрації, просто змінивши її юридичні дані на користь нової Православної церкви.

"Ми в поліцію звернулися 20 лютого із заявою про порушення наших прав і законів України, законодавчих актів. І до цих пір ми від поліції відповіді не отримали. Звернулись ми до президента Зеленського, звернення написали - пообіцяли, що розглянуть, але час іде, а в селі можуть виникати бійки, велике протистояння. Люди з людьми не розмовляють, сусіди з сусідами. Обзивають одне одного, ображають", - зазначив Володимир Дмитрук, житель села Будераж, член парафіяльної ради УПЦ.

"Ви зайшли сьогодні в храм. Завтра ви хочете службу проводити. Ви її не проведете - вони вам не дадуть. - Не дамо. Бо вони мають так само право прийти сюди".

У розпал конфлікту представники УПЦ принесли ухвалу суду. За кілька тижнів апеляційний має розглянути питання про законність зміни юрисдикції храму.

"Конфлікт вирішено мирним чином. Запропонували альтернативу, як для однієї сторони, так і для іншої сторони, щоб опечатати храм, опечатати хатину - там, де здійснювався служіння УПЦ і безпосередньо всім правити на самій території цього храму", - підкреслив Віталій Самков, т.в.о. заступника начальника Здолбунівського райвідділу поліції.

Після цього поліцейські утворили коридор - блокувальники залишили церковну будівлю. Лише надвечір храм знову опечатали. Зачиняти понівечені металеві двері святині довелося молотком.