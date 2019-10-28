У холоди - без тепла. На Львівщині жителі одного з міст можуть лишитися без опалення. Мер та двоє заступників склали повноваження і пішли у відставку.

Андрій Малешко на посаді міського голови пропрацював 4 роки. Каже, через біль у серці вирішив піти у відставку.

"Я вже не можу тягнути ту лямку, то чого я не повинен це місце звільнити для когось другого, хто, наприклад, може за це взятися", - говорить Андрій Малешко, міський голова Нового Роздолу.

Заяви на звільнення написали і двоє його заступників.

"Для того є депутати міської ради, секретар ради, згідно Закону про статус місцевих рад, секретар ради виконує обов'язки міського голови", - стверджує Мирослав Лепкий, перший заступник міського голови міста Новий Розділ

Із місцевої теплоелектростанції звільнилося майже 40 відсотків працівників, - розповідають співробітники ТЕЦ. Готувати тепломережу до опалювального сезону у місті нікому.

"Пішов наш начальник, ТЕЦ, електроцеху, пішов заступник і залишилися без управління", - зазначив Василь Мурин, в.о керівника зміни електроцеху Новороздільської ТЕЦ.

А все - через заборгованість із зарплати. Грошей працівники ТЕЦ не отримують - із середини травня. Компанія-управитель обіцяє частково погасити борги за літні місяці. Єдина умова - працівники мають розпочати підготовку до опалювального сезону. Виплатити людям усе зароблене компанія наразі не в змозі, - через брак коштів, - пояснює її директор. І обіцяє позичити їх у міських чиновників. Запевняє: гроші поверне до копійки. І зарплату виплатить. Але після того, як мешканці оплатять квитанції за тепло, спожите ще попереднього сезону.

"Зараз вирішуємо питання з НКРЄ, щоб вони видали постанову, щоб ми могли стягнути із людей кошти за електроенергію. І там такі суттєві суми і їх вистачить навіть на повернення цих коштів до бюджетів, які вони нам зараз дають на поворотній основі. 1 листопада ми цю роботу запустимо, направимо людям платіжки ініціюємо реструктуризацію - аби населенню не було важко виплачувати", - повідомив Дмитро Тесленко, директор фірми-управителя Новороздільською та Новояворівською ТЕЦ.

Працівники ж вмикати опалення без зарплати - не збираються.

"Доки нам не заплатять, включно з поточною заробітною платою, - доки ми не будемо виконувати обов'язки по запуску ТЕЦ", - наголосив Роман Хома, машиніст газотурбінних установок Новороздільської ТЕС

Частково гроші на зарплату позичає обласна рада, майже 2 мільйони гривень - районні та міські ради. У Новояворівську уже проголосували: виділити 300 тисяч, ще понад півтора мільйона дає Яворівська райрада. А 2 мільйони гривень мали виділити із міського бюджету депутати Нового Роздолу, втім, не проголосували за таке рішення. Пропонують, ці гроші позичати у Львівській облраді.

"Щоб Львівська обласна рада брала на себе відповідальність за те, щоб ті кошти передати приватній структурі. Думаю, Львівській обласній раді набагато легше буде потім назад вибивати, тому що у нас є велика така підозра, що тих коштів ми ніколи не побачимо", - наголосив Анатолій Шалаєв, депутат Новороздільської міськради.

Поки чиновники та керівники ТЕЦ вирішують, коли ж подати тепло у квартири, - синоптики прогнозують різке похолодання. Цього тижня температура вдень опуститься до 7 градусів тепла, вночі ж - до мінус трьох.