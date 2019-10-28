Популярная российская актриса, певица и телеведущая, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович поразила фото, на котором представала в модном наряде с откровенным декольте. Кадр артистка опубликовала в Instagram.

"Я человек - контролер, я очень собранная и четкая ( видимо это последствия спортивного детства) , конечно в этих качествах есть большие плюсы! Мне сложно понять не собранных людей, которые все забывают, ничего не успевают и всегда выглядят расслабленными", - призналась Семенович.

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Кроме того, звезда добавила: "Иногда я завидую спокойным людям,они не перегреваются и все время счастливы. Лично мне очень сложно расслабиться и отпустить себя, а иногда так важно довериться жизни и просто плыть по течению, впуская в свою реальность чудеса".

Поклонники пришли в восторг от фигуры артистки: "Какая же вы потрясающая!", "Фигура - то, что надо", "Просто невероятная".

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