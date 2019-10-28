Анна Семенович поразила откровенным декольте (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская актриса, певица и телеведущая, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович поразила фото, на котором представала в модном наряде с откровенным декольте. Кадр артистка опубликовала в Instagram.
"Я человек - контролер, я очень собранная и четкая ( видимо это последствия спортивного детства) , конечно в этих качествах есть большие плюсы! Мне сложно понять не собранных людей, которые все забывают, ничего не успевают и всегда выглядят расслабленными", - призналась Семенович.
Кроме того, звезда добавила: "Иногда я завидую спокойным людям,они не перегреваются и все время счастливы. Лично мне очень сложно расслабиться и отпустить себя, а иногда так важно довериться жизни и просто плыть по течению, впуская в свою реальность чудеса".
Поклонники пришли в восторг от фигуры артистки: "Какая же вы потрясающая!", "Фигура - то, что надо", "Просто невероятная".
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в свадебном платье шокировала фанатов.
по теме
Ольга Бузова в свадебном платье шокировала фанатов (фото)
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фото со съемок
"Что за набор слов?": Волочкову обвинили в безграмотности
Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео
Анастасия Волочкова в клетке шокировала выходкой (видео)
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео
"Папа приехал": Сергей Лазарев умилил фото с детьми
Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками снимком с детьми
Евгений Петросян порадовал фанатов "солнечным" фото
Евгений Петросян поделился с поклонниками новым фото