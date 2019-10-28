Николь Кидман умилила поздравлением мужа [ Редактировать ]
Голливудская актриса Николь Кидман поздравила мужа с днем рождения. Она опубликовала совместное фото с Урбаном.
"С днем рождения, Кит Лайонел! Ты так любим", - подписала Николь фото.
В своих интервью актриса часто рассказывает, что семья для нее превыше всего. И хотя она по работе часто бывает в отъездах, любым светским ивентам предпочтет общение с родными.
Ранее мы сообщали о том, что Николь Кидман обнажилась для фотосессии.
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