Голливудская актриса Николь Кидман поздравила мужа с днем рождения. Она опубликовала совместное фото с Урбаном.

"С днем рождения, Кит Лайонел! Ты так любим", - подписала Николь фото.

В своих интервью актриса часто рассказывает, что семья для нее превыше всего. И хотя она по работе часто бывает в отъездах, любым светским ивентам предпочтет общение с родными.

Ранее мы сообщали о том, что Николь Кидман обнажилась для фотосессии.