"Стильно и свежо": Регина Тодоренко удивила ярким образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная телеведущая Регина Тодоренко снова порадовала подписчиков новым фото. На снимке звезда позирует в зеленом свитшоте и с яркими стрелками. Кадр Тодоренко опубликовала в Instagram.
"Как вам стрелки?" - спросила Регина у подписчиков.
Ее муж, Влад Топалов, написал под публикацией, что стрелки выглядят странно. "Стильно и свежо, образ как у девушки-весны ", "Вау! Какие шикарные стрелки", "Классно смотрится", - отметили подписчики.
Ранее сообщалось, что Анна Семенович поразила откровенным декольте.
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