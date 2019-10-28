Популярная телеведущая Регина Тодоренко снова порадовала подписчиков новым фото. На снимке звезда позирует в зеленом свитшоте и с яркими стрелками. Кадр Тодоренко опубликовала в Instagram.

"Как вам стрелки?" - спросила Регина у подписчиков.

Ее муж, Влад Топалов, написал под публикацией, что стрелки выглядят странно. "Стильно и свежо, образ как у девушки-весны ", "Вау! Какие шикарные стрелки", "Классно смотрится", - отметили подписчики.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович поразила откровенным декольте.