"За бодипозитив": Каменских сделала громкое заявление [ Редактировать ]
Известная певица Настя Каменских призывает любить свое тело. Этим она поделилась в интервью LITE.
Певица сообщила, что она "за" бодипозитив и роботу над собой.
"Я за бодипозитив, считаю, что нужно любить себя и принимать любым. Да, заниматься спортом и стремиться к хорошей форме необходимо, но не потому, что это навязано какими-то стереотипами. Я много работала над собой, чтобы прийти в комфортную для себя форму", - сообщила она.
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.
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