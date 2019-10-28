Известная певица Настя Каменских призывает любить свое тело. Этим она поделилась в интервью LITE.

Певица сообщила, что она "за" бодипозитив и роботу над собой.

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"Я за бодипозитив, считаю, что нужно любить себя и принимать любым. Да, заниматься спортом и стремиться к хорошей форме необходимо, но не потому, что это навязано какими-то стереотипами. Я много работала над собой, чтобы прийти в комфортную для себя форму", - сообщила она.

Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.