Пенсионер пытался расстрелять верующих в мечети [ Редактировать ]
Пенсионер открыл стрельбу по прихожанам в мечети на юге Франции, двое получили ранения. Об этом сообщает lefigaro.fr.
60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из мечети, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.
"Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 км от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Сейчас его допрашивают следователи, информация о мотивах преступника пока не распространяется", - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что студентов расстреляли на выпускном балу.
по теме
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В сети появилось видео турецких журналистов
Малыш опрокинул на себя банку с кипятком
Под Житомиром мальчик опрокинул на себя банку с кипятком
Девушка обнаружила состояние в секонд-хенде
Девушка обнаружила в кармане куртки целое состояние
Студентов расстреляли на выпускном балу (видео)
Неизвестный расстрелял студентов на выпускном балу
Перестрелка в Харькове: хронология событий
В полиции эти события назвали "бандитскими разборками"