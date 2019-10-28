Пенсионер открыл стрельбу по прихожанам в мечети на юге Франции, двое получили ранения. Об этом сообщает lefigaro.fr.

60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из мечети, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

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"Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 км от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Сейчас его допрашивают следователи, информация о мотивах преступника пока не распространяется", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что студентов расстреляли на выпускном балу.