Появились подробности убийства в центре Днепра. Соответствующая информация появилась в украинских СМИ.

Выяснилось, что убитый встречался в ресторане с кем-то. После чего с собеседником произошел конфликт и Армен пытался уехать, но за ним устроили охоту и расстреляли авто.



По предварительной информации, причиной конфликта, который привел к убийству, могли быть какие-то споры в криминальной среде, в частности перераспределение сфер влияния.

Напомним, в четверг, 17 октября, в центре Днепра был расстрелян автомобиль 27-летнего Армена Багдасаряна.