Жуткий расстрел авто в Днепре: известна причина [ Редактировать ]
Фото: "Информатор"
Появились подробности убийства в центре Днепра. Соответствующая информация появилась в украинских СМИ.
Выяснилось, что убитый встречался в ресторане с кем-то. После чего с собеседником произошел конфликт и Армен пытался уехать, но за ним устроили охоту и расстреляли авто.
По предварительной информации, причиной конфликта, который привел к убийству, могли быть какие-то споры в криминальной среде, в частности перераспределение сфер влияния.
Напомним, в четверг, 17 октября, в центре Днепра был расстрелян автомобиль 27-летнего Армена Багдасаряна.
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