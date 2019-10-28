75 років минуло відтоді, як Україну звільнили від фашиських загарбників. Ювілей перемоги відзначали у столиці масштабними святкуваннями. Усе бачила Юлія Жешко.

Вічний вогонь і вічна пам'ять воїнам, які повернули мир на українську землю. Сьогодні покладали квіти до меморіала невідомому солдатові у столиці. За словами ветеранів, які безпосередньо брали участь у визволені від окупантів у часи Другої світової - як і 75 років тому бажають, щоб у країні знову настав мир.

"Я бы хотел, чтобы к моему столетию 20 декабря закончилась война. Но пока этим не пахнет и очень жаль. Власть сменила, но изменений нет. А так, хотелось бы пожелать здоровья всем ветеранам, настоящей войны, которая идет сейчас. Пора войну кончать", - говорить Микола Давидович, ветеран Другої світової війни.

Із цією думкою погодилися й політики. Вони пройшлися алеєю полеглих героїв разом із ветеранами. Кажуть, мир - це саме те, чого прагне більшість громадян. Для досягнення цієї мети політики обіцяють докласти якнайбільше зусиль. Проте, зазначають: є низка факторів, які стоять на заваді.

"Для нас это святой праздник. Для нас никто не закроет и не перепишет историю. Мы всегда будем с ветеранами, с нашим народом. и мы сделаем все, чтобы сегодняшнюю войну прекратить. Мы постараемся к 10 декабря, но не все от нас зависит", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Хотелось бы именно к его юбилею закончить бои и установить мир. Но к сожалению, складывается ситуация так, что поднимают головы представители течений нео-нацизма, реваншизма, радикалы. Которые пытаются переписать историю и отменить все то, что было светлым. Все, что сохранило нашу страну. Мы, сегодняшнее и будущее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто погиб за освобождение Украины". - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради фракції "Опозиційна платформа - За життя".

За офіційними даними, у Другій світовій полягло близько вісімдесяти мільйонів людей. Серед них 7 мільйонів українців. А от тих, хто пережив ті страшні роки з кожним роком меншає. Тож, у "Опозиційній платформі - За життя" упевнені: це має мотивувати до того, щоб пам'ять про подвиги солдат не вмерла.

"Каждый год они приходят вместе с нами потому что понимают какой величайший подвиг был сделан, настоящая трагедия была. Они понимают как никто. И каждый год приходят сюда. Несмотря приклонный возраст, слабое здоровье. Идут почтить память тех, кто погиб за нашу Украину. Мы должны это помнить, чтить ветеранов и поддерживать", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Підтримку ветеранам має гарантувати саме держава, - наголосили в політсилі. Натомість, учасники бойових дій і пенсіонери до керівництва країни мають претензії.

"Столичная ветеранская организация была изгнана с Терещенковской улицы. Сейчас заставили освободить помещение на Липской выгнали вникуда ветеранскую организацию. Но несмотря ни на что мы боремся. Прийдет и на нашу улицу праздник". - говорить Валентин Свидирський, перший заступник Київської організації ветеранів.

Окрім майнових питань, незадоволені ветерани і забороною окремих символів. Однак ця тема другорядна. Актуальнішим є питання діяльності радикальних організацій.

"Если памятники героям-освободителям сносятся. Зато каждые 2 часа открываются памятники людям которые сотни мирных жителей - белорусов, поляков, евреев, инакомыслящих украинцев. Значит война касается каждого из нас. По этому мы сегодня должны понять, что мы тоже стоим на передовом рубеже. Мы тоже не должны дать пройти фашизму. И мы не дадим ему пройти. Слава тем воинам, которые освободили нашу страну. А не те, что стреляли в спину. А что касается социальных гарантий - мы их добивались и добьемся. Не все так плохо в этом вопросе", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

До парку Вічної слави в Києві сьогодні прийшло більше як тисяча українців. Серед них ветерани, діти війни та очевидці Другої світової. І за словими присутніх, це національний День шани. Та згадувати героїв варто не лише у свята.