Яку потужність має найбільша в світі сонячна електростанція? Як літня француженка десятки років зберігала на кухні 24 мільйони євро? Та у скільки оцінили збитки Барселони через протести? Про це та інше - далі у нашому огляді

Четвертий день в Індії намагаються врятувати дворічного Суджіта Вілсон. Хлопчик впав у сто вісімдесят метрову свердловину, коли грав біля свого будинку. Зараз дитина перебуває на глибині 30 метрів. Рятувальники, що борються за життя дитини, нині бурять поруч другий колодязь, щоб пробитися до хлопчика. За його станом стежать за допомогою камери.

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А от на півночі Англії чоловік застряг на 90-метровій трубі колишньої текстильної фабрики. Спочатку дістати його намагалися за допомогою вертольота, потім залучили дрон. Тепер на порятунок спорядили підйомну платформу. Роботи ведуться від другої години ночі. За словами поліції, чоловік вже кілька годин не відгукується. Хоча вранці він ще реагував на спроби встановити з ним контакт. Як і чому чоловік опинився на трубі - поки невідомо.

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Американський суперсекретний літак X-37B повернувся з чергової таємної місії у космосі. Міні-шатл провів на орбіті 780 днів. Відомо, що він доставив на орбіту кілька малих супутників та проводив військові експертименти. Це вже п"ята місія літака. Х-37-В - найсучасніша розробка НАСА. Судно зможе замінити програму спейс-шатлів, а також, за даними ЗМІ, планується до використання як космічна зброя.

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3 мільйона євро збитків зазнала туристична індустрія у Барселоні за 7 днів протестів прихильників незалежності регіону. Такі дані наводить татешня туристична асоціація. У місті суттєво зменшилася кількість гостей, а продажі у місцевих крамницях впали у два рази. Значних збитків зазнали і готелі. Наразі ситуація відносно спокійна.

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Найбільша у світі сонячна електростанція запрацювала в пустелі Сахара. Споруда налічує 6 мільйонів фотоелектричних панелей і може забезпечити електрикою понад мільйон житлових будинків. На реалізацію проєкту пішло три роки. Завдяки екологічній енергії країна планує значно зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

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У Танзанії зростає кількість жертв небувалої повені. Загиблих уже 44, серед них щонайменше три дитини. Зливи там не вщухають третю добу. Вода встигла підтопити сотні будівель, зруйнувати мости та дороги. В уряді країни побоюються, що кількість загиблих хростатиме. АджЕ, за прогнозами, дощитиме ще кілька днів.

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Ікона 13 століття "Христос осміяний" пішла з молотка за 24 мільйони євро. Дощечка десятки років висіла над кухонною плитою в будинку літньої француженки. Потім дама запросила антиквара оцінити старий мотлох. Виявилося, що тьмяне зображення - це давно втрачений шедевр пензля одного з головних майстрів проторенесансу - флорентійця Чімабуе.

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Коштовність віком майже 8000 років. Найстаршу в світі натуральну перлину представили в Абу-Дабі. Її знайшли 2017 року під час розкопок на острові Марава в Перській затоці - на території археологічного об'єкта епохи неоліту. За словами археологів, ця коштовність - найдавніше свідчення існування ловців перлин. В найближчі чотири місяці експонат можна буде побачити в Луврі Абу-Дабі.