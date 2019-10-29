У Києві зафіксували другий випадок захворювання на дифтерію [ Редактировать ]
У Києві зафіксували другий випадок захворювання на дифтерію. Жінку з підозрою на цю хворобу госпіталізували ще у суботу в Олександрівську лікарню. Там діагноз підтвердили. Пацієнтка досі у реанімації.
Нагадаю, минулого тижня в Києві також була підтверджена дифтерія у дев'ятирічного хлопчика. Обидвоє хворих із Дарницького району столиці.
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