У Києві зафіксували другий випадок захворювання на дифтерію. Жінку з підозрою на цю хворобу госпіталізували ще у суботу в Олександрівську лікарню. Там діагноз підтвердили. Пацієнтка досі у реанімації.

Нагадаю, минулого тижня в Києві також була підтверджена дифтерія у дев'ятирічного хлопчика. Обидвоє хворих із Дарницького району столиці.