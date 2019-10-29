Двох чоловіків ушпиталили з вогнепальними пораненнями

Стрілянина у Франції. Поблизу мечеті в місті Байонна чоловік відкрив вогонь по вірянах. Спершу нападник збирався підпалити вхід до храму. Коли його спробували зупинити - взявся до зброї.

Двох чоловіків ушпиталили з вогнепальними пораненнями. З місця інциденту зловмисник утік.

Пізніше його затримала поліція. Стрілком виявився вісімдесятичотирирічний прихильник партії "національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен. У політсилі напад засудили. Мотиви злочинця - з'ясовують.