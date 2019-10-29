Смоленська катастрофа: комісію з Польщі допустили до огляду уламків літака [ Редактировать ]
Росія допустила представників польської комісії з розслідування Смоленської катастрофи для огляду уламків літака Ту-154м. Згідно з домовленостями, польська делегація здійснить огляд, а також фото- та відеофіксацію уламків літака.
З'ясування причин трощі ускладнює російська сторона. До сьогодні полякам не повернули уламки літака та бортові самописці.
Нагадаю, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154, на якому були президент Лех Качинський з дружиною та представники політичної та військової верхівки Польщі. Тоді загинули всі 96 людей, що були на борту.
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