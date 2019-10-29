Росія допустила представників польської комісії з розслідування Смоленської катастрофи для огляду уламків літака Ту-154м. Згідно з домовленостями, польська делегація здійснить огляд, а також фото- та відеофіксацію уламків літака.

З'ясування причин трощі ускладнює російська сторона. До сьогодні полякам не повернули уламки літака та бортові самописці.

Нагадаю, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154, на якому були президент Лех Качинський з дружиною та представники політичної та військової верхівки Польщі. Тоді загинули всі 96 людей, що були на борту.