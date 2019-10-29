На Тернопільщині занепадає кінний завод. Колись тут вирощували світових чемпіонів, а нині, племінних рисаків спродують за безцінь. Конярі та зоотехніки просять про допомогу - їм несила дивитися, як страждають тварини. Наші журналісти побували на заводі.

Пряма спина, широкі груди і м'язисті кінцівки. Це Бодрий, чистокровний представник української верхової породи. Аби вивести таких коней, кращим селекціонерам знадобився не один рік.

"Менше за нього, як 80-90 тисяч я б не просив. І це ще можна сказати по дешовці. Він прекрасних лошат дає - як для конкуру, так і для виїздки", - говорить Микола Калецький, коняр.

Українська верхова дала чотирьох олімпійських чемпіонів. Одним із них міг би стати і ось цей кінь. У Хуторка прекрасний родовід. Щодня його вигулюють на подвір'ї кінного заводу.

Однак подвір'я і стайні - все, що залишилося від колись перспективного кінного заводу. Нині державне підприємство банкрот. Коней довелося розпродувати.

"У нас залишилося 40 голів племінних коней, які, виявляється, нікому непотрібні. Це залишилися державні коні. І коні залишилися, практично, без землі. І щоб зараз взяти підприємця, який би погодився утримувати ці коні, без землі ніхто не хоче брати", - говорить Марія Жежер, зоотехнік.

Вільної землі в селі немає пояснює сільський голова.

"Всю землю розпаювали. Землі нема. Земля, щоб виділити якісь площі, - в нас нема ні землі запасу, нічого", - говорить Петро Головацький, сільський голова Нагірянки.

Годують цих красенів привезеним сіном і вівсом. Харчів обмаль. Тож допомагають місцеві жителі.

"Це з людських городів попривозили кукурудзянку хлопці наші, і отак їх підгодовують. З людських городів беруть і самі забирають".

Проблеми на підприємстві і з зарплатнею. Аби зекономити, скоротили ветеринара, тренерів і ковалів.

"Нам дуже мало платять, частково платять заробітну плату. Он 2000 нам виплатили за серпень, а тепер за вересень привезли 2000", - говорить Тамара Зібрівська, працівниця ДП "Ягільницький кінний завод".

Керівник заводу всі проблеми називає перебільшенням. Мовляв, підприємство, дійсно, не в найкращому стані. Однак критичної ситуації - немає.

"Те, що вони розказують, нехай покажуть - скільки є сіна і скільки соломи. Плюс є овес, який вони, так само, получають. Те, що вони не мають що додому взяти, - це так. А для коней все є", - говорить Анатолій Окряк, арбітражний керуючий ДП "Ягільницький кінний завод".

Та робітники кажуть - зиму тварини не переживуть.

"Я просто буду плакати за тобою. Бо не буде цього коня - і мене тут не треба".