В торговом центре Казахстана пол сделали из фрагментов могильных плит. Об этом сообщает издание Tengri News.

На опубликованной видеозаписи в мозаике пола видны фрагменты надгробий с портретами. Выполнявшая работы мастерская заявила, что использованные памятники были выкуплены, так как их не собирались устанавливать на места захоронений.

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Администрация ТЦ сообщила, что в здании шел ремонт и на пыльном полу фрагментов портретов было незаметно. Обнаружить их удалось только к концу ремонта.

Ранее сообщалось о том, что девушка обнаружила состояние в секонд-хенде.