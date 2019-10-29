В торговом центре сделали пол из надгробий (фото) [ Редактировать ]
В торговом центре Казахстана пол сделали из фрагментов могильных плит. Об этом сообщает издание Tengri News.
На опубликованной видеозаписи в мозаике пола видны фрагменты надгробий с портретами. Выполнявшая работы мастерская заявила, что использованные памятники были выкуплены, так как их не собирались устанавливать на места захоронений.
Администрация ТЦ сообщила, что в здании шел ремонт и на пыльном полу фрагментов портретов было незаметно. Обнаружить их удалось только к концу ремонта.
Ранее сообщалось о том, что девушка обнаружила состояние в секонд-хенде.
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